新北市議員劉哲彰建議，文小11用地應該變更使用目的，改為蓋國中，舒緩新店區就學需求，新北市教育局會表示審慎評估。（新北市教育局提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市新店區人口逐漸成長，就學需求增加，新北市議員劉哲彰指出，新店區有12所國小，國中卻僅3所，必須到北市或其他地區跨區就讀，他認為央北重劃區的文小11用地應該變更使用目的，改來蓋國中，舒緩當地的就學需求，新北市教育局表示審慎評估，持續觀察學齡人口變化。

劉哲彰表示，新店地區國中不足，學生無法在地升學，都要去台北或是其他地區讀國中，市府目前在央北地區規畫文小11用地，該地處精華地段，周邊是住宅區還有公園，3年前他爭取要變更用地使用目的興建國中，解決就學問題，讓新店小孩留在自己的家鄉就讀。

劉哲彰說，文小11用地一路上遇到很多轉折，教育局也希望該地用來蓋國際學校，提升地方學習環境完整性，但是現在的租金將近9千萬元，相較林口的用地租金約2、3千萬元，且用地更大，想租賃給國際學校的想法不可行。

劉哲彰認為，在十四張B單元重劃區有一塊文教用地，現在也變更為文中小用地，日後可同時蓋國中跟國小，既然這塊地可以變更，文小11用地的進度到哪裡了？如果兩塊地同步進行，早該完成用地使用目的的變更。

對此教育局表示，因應新店區人口發展，教育局針對文小11用地審慎評估用途，將持續觀察學齡人口變化，以符合在地教育需求。十四張B單元畫設文中小用地於今年通過都市計畫審議，惟尚須區段徵收，整地，預計2024年區段徵收。