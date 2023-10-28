國民黨主席朱立倫（左起）與新竹縣前縣長們陳進興、范振宗、林光華等人合影。（邱立雅攝）

爭取連任的新竹縣第2選區立委林思銘，28日在竹北舉辦競選總部成立大會，國民黨主席朱立倫、民進黨大老林光華、陳進興及范振宗3任前縣長等人皆到場，國民黨立委林為洲、鄭正鈐、游毓蘭等人也聯袂相挺。

選舉倒數兩個多月，林思銘於竹北正式成立競總，邀請國民黨內知名政治人物前來支持。身為競選總部主委的新竹縣長楊文科表示，林思銘是新竹的寶，從當議員開始到當立委，勤跑地方，過去3年多為竹縣爭取70億元建設經費，鄉親有需要馬上到，替鄉親解決問題，是代表新竹縣在地最好的發言人。

民進黨大老、前縣長林光華也表示，身為民進黨創黨元老，外界眼光看他支持國民黨林思銘覺得奇怪。他解釋，他從政後一路走來受到林姓宗親長輩的支持，也看到林思銘4年來在立法院的好的表現，他一定要支持深耕新竹縣的林家子弟林思銘。

壓軸出場的朱立倫表示，林思銘是公民監督聯盟評鑑出來的優秀立委，是真正有成績單可以給鄉親掛保證的唯一候選人，跨黨派的前縣長們也到場支持，大家願意走出黨派之別，代表林思銘受到肯定，也拜託大家1月13日讓政黨輪替，支持好好做事的侯友宜。

法界出身的林思銘最後上台，他感恩鄉親4年前給他機會，能到立法院發揮所長，為新竹縣鄉親爭取更多建設經費，每一場質詢都不缺席，未來他也會繼續努力，為鄉親爭取更多福利。