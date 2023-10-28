國民黨、民眾黨針對藍白是否要合討論已久，近日兩方卻再度陷入僵局，國民黨總統參選人侯友宜早先喊話，盼柯陣營拿出誠意來談；民眾黨總統參選人柯文哲則撂下重話，最晚期限就是11/20。對此，資深媒體人陳揮文卻發現，柯文哲近來的舉動頗為異常，認為藍白合還是有機會。

陳揮文昨（27）日在節目《新聞大白話》表示，柯文哲近期說了一句話，「還好我EQ很強」。陳表示，「柯文哲EQ很強的話，就沒有人EQ不強」，並強調，實際上柯文哲最近是一直在忍耐，以柯以前的個性怎麼可能回答的這麼平順，藍白合還是有機會的，大家不要以為破局。

但陳揮文還提到，國民黨也要考慮，「該怎麼利用柯文哲？」，因為這幾天支持侯友宜的人都義憤填膺，也變多了，他們批評柯文哲講話難聽，說侯友宜選不上、侯柯配、柯侯配都不要。陳強調，國民黨要利用這個機會，把柯文哲當成鯰魚、當成團結的力量，借力使力，柯文哲願意合作就合作；不願意合作，一定要把藍白合凸槌的責任通通丟給柯文哲，利用柯來團結自己國民黨。

陳揮文質疑，國民黨一定要選得這麼卑躬屈膝嗎？因為無論2024總統大選結果如何，都可以確定國民黨還是一個大黨，大黨要有一個大黨的態勢，不能因為一次選舉就輸光光了。