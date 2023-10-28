參選苗栗縣第2選區山線立委的國民籍苗栗市長邱鎮軍，針對苗栗縣長久以來的醫療資源不足問題提出政見，他主張要協助縣府推動教學醫院級主治醫師駐診，「把醫生帶進苗栗」並協助縣府推動在地醫院升級，加速現有在地醫院升級、擴建，改革健保支付標準，提高專業給付，提升醫事人員榮譽感，促成中西醫整合醫療，來達到階段性目標。

邱鎮軍表示，「苗栗要有大醫院」這是大家希望的，同時也是他努力的方向，如果空有口號，那就是停在過去，如果說這些年都沒進步，那就是抹煞很多人的付出，也不公平。

邱鎮軍認為以現況來說，從中央到地方需要透過、協力醫院、衛生所、還有負責架設5G的網路公司…等，都需要不斷進行多方溝通、協調，縣長鍾東錦跟縣府團隊都在努力中，所以未來他進入國會，要把地方跟中央資源整合起來，提升更好的苗栗醫療。

邱鎮軍首先提出，協助縣府推動教學醫院級主治醫師駐診，「把醫生帶進苗栗」，讓需要的患者減少舟車勞頓，並協助縣府推動在地醫院升級，蓋大醫院檢查條件繁多，我們不能總是等，我們可以加速現有在地醫院升級、擴建。

邱鎮軍並建議改革健保支付標準，提高專業給付，提升醫事人員榮譽感，加速推動建置急重症跨區轉診調度機制，提升急重症醫療品質及量能，加速推動5G網通技術導入智慧遠距醫療，並擴大服務科系及鄉鎮，以網路取代馬路。

同時，加速推動中醫人才培育及優化臨床訓練品質，促成中西醫整合醫療，常見在過敏治療、兒童內分泌科、婦科、傷科…等等，接受中西合併治療後患者的各項研究數據顯示，優於單使用西醫治療。

推動偏鄉巡迴醫療，透過醫學中心支援計畫，挹注公費醫師至偏鄉看診，持續向中央爭取偏鄉照護經費，「強化在地緊急醫療處理能力」、「提升基層醫療服務量能」、「充實在地醫療人力」、「強化緊急後送機制」等方面，拓展偏鄉資源、強化醫療照護落實照護罕見疾病病人，爭取全額補助中、低收入戶醫療費用及罕見遺傳疾病病人維持生命所需之緊急醫療有關費用。