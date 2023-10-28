桃園市新屋國小28日舉辦120周年校慶活動，市長張善政（前排右三）出席為學校慶祝切生日蛋糕。(呂筱蟬攝)

桃園市新屋國小28日舉辦120周年校慶，市長張善政出席為學校慶祝切生日蛋糕，校方也舉辦校友回娘家活動，會中有邱秋雄、邱碧珍、陳豪與陳震頤家族4代同堂，84歲的邱秋雄笑稱以前學校還是土造瓦房，一班70多人教室坐不下還得到校外上課，一家人都對新屋國小有深厚感情。

張善政表示，新屋國小創立於1904年，是新屋區第1所學校，120年來不但見證新屋成為桃園的漁米之鄉，也致力提供優質師資及教學環境，在學業及運動方面的成績都非常亮麗。他也說，感謝新屋國小多年來為桃園培養許多傑出人才，也為新屋創造今日的繁榮，並祝福新屋國小120週年生日快樂，期許下一個120年新屋國小越來越好、孕育更多對社會有貢獻的人才。

4代同堂的邱秋雄就讀42屆，女兒邱碧珍念65屆、外孫陳豪念88屆、外曾孫則是120屆，家族多人都是從新屋國小畢業。邱秋雄說，小時候讀新屋國小時，只有3間教室還是土造瓦房，後來學生人數增加，1班高達70多人，甚至教室坐不下還要到校外的范姜公廳上課，早年大家都是玩自製的陀螺、風箏等，在校園有許多美好回憶。

邱碧珍說，因父親只有生女兒，結婚時嫁到台北，後來搬回新屋買房定居，就住在新屋國小旁邊，看著母校歷經3次改建，一家人都念同一所學校都在在這裡成長，對新屋國小有很深受的感情，這次校慶舉辦校友回娘家，第1時間報名活動，心中覺得無比感動。

校方則說，期盼透過舉辦各種慶祝活動，聚社區民眾對學校的認同，期許新屋國小每一個世代能薪火相傳，持續照亮著所有新屋的莘莘學子。