彰化縣縣定古蹟彰化鐵路醫院，將在明天舉辦萬聖節主題派對，除了在白天有市集及手作體驗，晚間還將舉辦電音光雕藝術派對。彰化鐵路醫院前身為賓客雲集、送往迎來的「高賓閣」，明晚在幻彩光影投射下，將再展風華。

主辦單位指出，這次高賓閣萬聖節市集網羅眾多彰化、台中、南投知名店家，採免費入場，且只要當天配合穿著萬聖節主題的服裝，即可兌換小禮物。現場好吃好玩通通都有，在超讚的室內老屋空間逛市集，不怕風吹雨淋，又可感受古蹟的獨特氛圍。

白天活動中的親子手作體驗攤位相當多元，其中「盼時光手作」主打製作擴香石，有萬聖節馬卡龍擴香石及迷你萬聖節公仔擴香石，共有5個梯次的體驗時間；「 So weird，小繪畫」為彩繪迷幻南瓜，體驗時間分3個梯次。上述手作體驗場次名額有限，額滿即截止。

夜間在彰化鐵路醫院進行的電音光雕藝術派對則是採售票入場，這是少見在彰化地區舉辦的電音光雕秀，舉辦地點在古蹟內，在彰化更是首見。主辦單位強調，要帶來的不只是聽覺的衝擊，還有光影藝術視覺的震撼。

彰化鐵路醫院的前身高賓閣創建完成於1938年，當時高賓閣是作為料理屋，有女服務生負責上菜等服務工作，客人聚會用餐想高歌助興，大都請外面的那卡西樂團與藝妲到場。

高賓閣後因二次大戰爭而停業，並於1944年被台灣總督府鐵道共濟組合收購，二次大戰後，台灣鐵路管理局職工福利委員會接收高賓閣，並於1950年間彰化鐵路診療所在建物修繕完成後進駐，鐵路診療所之後擴編為鐵路醫院，1971年彰化鐵路醫院開幕，1984年彰化鐵路醫院結束營運。