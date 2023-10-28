詹雅雯患帕金森氏症，未來規劃斷食善終。（圖／中時資料照）

于美人因參選2024立委，選戰進入倒數，她暫別主持13年的三立歌唱比賽節目《超級紅人榜》錄影，今（28）日是她告假2個月前最後一次錄影。擔任節目評審班底的詹雅雯，日前自爆眼睛看不到，醫生坦言這是帕金森惡化的徵兆，讓她決定停藥，身體狀況令人擔憂。

于美人透露在錄影節目現場看到詹雅雯身體都是健康的，「詹雅雯錄影都是正常。」還說詹雅雯有特別準備驚喜給她。許志豪、蔡昌憲也都表示，對方在節目錄影時一切正常，身體並無異狀，「詹老師最近錄影狀況都很好。」先前于美人曾在詹雅雯演唱會上開金嗓獻唱〈愛情的騙子我問你〉，被問明年詹雅雯北高開唱否再次力挺？于美人連忙拒絕：「嚇死了！」表示自己唱過一次小巨蛋就好。

即將暫別節目，于美人不捨地拉著搭檔許志豪和蔡昌憲說：「13年耶，我們節目帶給觀眾那麼多喜悅。」她感性地說這13年和節目已是生命共同體，「人生有一個主旋律，它（節目）是我重要的主旋律，只是有個插曲，這插曲會豐富我的人生。」

蔡昌憲說有次于美人確診，只有他和許志豪主持，內心不安又慌張，許志豪也說于美人是他們安定的力量，「她現在有一個更想要完成的理想，我們肯定是要支持她，希望她凱旋歸來。」