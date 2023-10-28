高雄梓官42歲陳姓男子是酒駕累犯，他於10月23日再度因為酒駕機車被逮，酒測值達1.03毫克，他還問警察：「這太誇張了吧？怎麼可能這麼多啊？」陳男說自己出門前才喝兩杯米酒，警方調查後發現，因為他前一晚喝了半瓶米酒才睡覺，所以導致酒測值超標。

紅標米酒通常是民眾拿來煮菜或在薑母鴨入味，陳男因為經濟問題，所以喝米酒解悶。這也是陳男5年內第3次酒駕被逮。

岡山分局梓官分駐所員警於10月23日中午12時許巡邏時在梓官區梓官路見一名男子騎乘機車還一邊吸菸，經員警上前盤查，該名陳姓男子渾身酒氣、眼神渙散，警方對他做酒測，酒測值達1.03毫克，訊後依公共危險移送橋頭地檢署偵辦。

在盤查過程中，陳男一度以為是酒測器故障，他辯稱自己才喝了兩杯米酒。警員問他前一晚有喝酒嗎？陳男說喝了半瓶。警方告訴他，這是身體內的酒精濃度累積得來的數據，且人上了年紀後退酒會比較慢。

警方再次呼籲，「酒駕零容忍」，警方將持續強力取締酒駕，請民眾切勿心存僥倖酒後駕車，保障大家的安全。

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