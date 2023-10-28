由索尼、本田合資成立的索尼本田汽車（Sony Honda Mobility）在今年東京車展，亮相該品牌首款電動車型AFEELA 。近日索尼本田社長川西泉（Izumi Kawanishi）受訪問時表示，雖然中國大陸電動車發展得很快，但沒有任何技術上的驚喜。此話一出立馬被陸媒吐槽，「索尼本田聯手就能夠超越中國的電動車嗎？」

川西泉接受《產經新聞》採訪時，他形容中國電動車正在強勢崛起，不過在IT和汽車的整合開發上，中國電動車只是把「智慧型手機圖示」排列在一起，並沒有任何技術上的驚喜。

川西泉曾任職索尼智慧型手機部門，他進一步解釋，像聽音樂、看影片都可透過智慧型手機提供這些服務，中國車廠將這些技術應用在電動車上，並不是什麼新鮮事。

川西泉認為，在電動車開發上，透過軟體更新來增加汽車的附加功能將成為主流。所以，索尼本田推出的電動車，以高性能為基礎，並在未來幾年內將功能擴展，如同開發索尼家用遊戲機PlayStation一樣。

索尼本田社長遭質疑貶低中國電車沒有技術的說法，引發大陸媒體的關注。

《汽車之家》表示，索尼的娛樂業務能力毋庸置疑，本田作為日系三巨頭在造車上的經驗也非常豐富，不過索尼本田聯手就能夠超越中國的電動車嗎？

《雪花新聞》也說，傲慢的日本人始終認為中國電動車崛起只是因為先入局，一旦他們進軍電動車領域必能完勝中國，這也是為什麼長川西泉會說出這樣的話。