距2024總統、立委選舉投票日剩70幾天，民進黨總統參選人賴清德28日回到台南固樁，他提到明年選舉激烈，喊話鄉親要團結支持、守護台灣，更批中國大陸正以各種手段企圖影響明年選舉，武力威嚇外，選舉一到就查帳，逼台商表態，目的就是要建立親中政權，日後才不必付出太大代價併吞台灣。

賴清德與子弟兵、台南第五選區立委林俊憲今天在中西區成立聯合競選總部，賴清德致詞表示，蔡英文總統是第一代台灣隊長，他則是第二任，共同守護台灣安全及主權，林俊憲在國會表現有目共睹，因此今天授予林俊憲一面盾牌，他以台灣隊隊長身分，希望林俊憲繼續在立法院跟他一起守護台灣。

賴清德指出，中國大陸打壓台灣，飛機、軍艦頻繁來到台灣身邊，台灣對中國大陸難道不好嗎？台商投資大陸超過2500億元美金，他當市長時，如企業來台南投資，他都相當感謝，台商投資中國大陸這麼多，基於人情義理，中國大陸應該感謝台灣，結果選舉一到就查帳、查工廠地目，逼台商表態，用各種手段企圖影響台灣選舉，目的就是要建立親中政權，日後併吞台灣，不必付出太多代價。

賴清德提到，明年選舉非常激烈，目前選情局勢還在變化中，沒那麼簡單，總統選舉組合會是4組、3組還是2組？目前沒人知道。

他也批評國民黨籍南投縣立委馬文君不僅杯葛潛艦國造，還涉嫌將軍事機密交給第三國，造成潛艦國造的困難，對不起台灣及南投鄉親。

賴清德表示，中國大陸正以各種手段企圖影響這次選舉，目的是建立親中政權，日後不必花太多錢及太大代價併吞台灣，大家一定要看清楚，共同守護台灣安全。他也強調，當選總統將站在第一線守護台灣主權，促進和平繁榮，積極打擊黑、金、槍、毒、詐騙，維持治安，發展經濟，同時會將台南做工行善團模式擴大到全台灣，修繕窮苦人家房子，照顧弱勢。