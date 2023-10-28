搭飛機最怕遇到小孩哭鬧不休，一名網友抱怨，昨天從沖繩搭飛機回台灣，機上一名小孩歇斯底里哭整路，他怒批家長「連空服員也要幫忙安撫你的寶貝，卻不見你對其他乘客有一絲歉意」，還喊話家長道歉。對此兩派網友吵翻，許多網友直言「真的很討厭坐飛機的時候有小孩在哭」，不過也有人認為小孩可能不舒服又不會表達，「多多包容吧！」

一名網友在臉書「爆怨公社」社團發文表示，昨天下午搭乘星宇航空從沖繩回台北，飛行時間1小時45分鐘，機上一名小孩從起飛後5分鐘開始歇斯底里哭到落地，「全部乘客都在聽你家小孩哭，走去經濟艙前哭，走到艙尾也哭。」

原PO不滿表示，空服員都在幫忙安撫小孩，但卻不見家長對其他乘客有一絲歉意，並喊話「當事家長如果有看到這篇，希望你出來道歉！」

貼文曝光後引起熱烈討論，一票網友都表示無法接受飛機上有小孩在哭，「密閉空間小孩這樣哭真的很煩躁，最可怕是一副理所當然要你體諒」、「我遇過從松山機場哭到羽田機場，隔10排戴耳機也沒用」、「上次去沖繩回來的時候也遇到同樣的鳥事，無言」、「一定有人說要銅鋰鋅（同理心），花錢出國誰要跟你受罪？」

也有不少網友認為家長也不願意孩子哭，「氣壓改變，小朋友不舒服只能用哭來表達，多多包容吧」、「所以家長有抱著小孩安撫走來走去？說不定人家覺得很不好意思啊，你要他拿機長廣播跟大家道歉嗎？」還有人表示曾遇過類似狀況，「但是家長很有禮貌，下飛機時站在前面和全機的人道歉。」