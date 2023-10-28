台中多所大學傳出學生遭「無卡分期」詐騙，林姓主嫌自稱是3C店業務，因缺業績找學生幫忙，只要簽名無卡分期買手機、筆電就能5000元佣金，後續貸款部分會幫學生繳納，但近期學生收到繳貸款通知才得知受騙。該3C店老闆昨天（27日）喊冤是遭冒名，今天卻被檢警拘提。

位於西屯路上該3C店老闆昨天向媒體表示，他們是販售任天堂遊戲片，並不是通訊行，但店名被歹徒冒用，跟林姓男子沒有任何生意往來。檢察官今天指揮第六分局及刑大前往該店家跟林姓男子住處搜索，並拘提兩人到案釐清案情。