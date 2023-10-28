許多人認為下樓梯、跑步會傷膝蓋，但復健科醫師李炎諭表示，目前並無任何醫學證實下樓梯、跑步會導致膝蓋退化，反倒是肥胖、肌力不足才是膝蓋退化的主要原因。

李炎諭在其臉書粉專表示，曾有患者抱怨，之前住公寓每天下樓梯把膝蓋搞壞，事實上，「下樓梯會傷膝蓋」的說法簡直是復健鬼話，雖有生物力學研究顯示，下樓梯膝蓋關節受力會增大，但並沒有任何長期觀察型研究顯示，每天下個幾層樓梯就會導致膝蓋退化。

他表示，相較之下，體重過重、肌力不足才是膝蓋退化的主要原因，更值得民眾留意；甚至不少國內外的運動指引建議，每天爬個幾層樓梯有益健康。

至於跑步對膝蓋的影響，李炎諭曾表示，跑步不但不會傷膝蓋，還能夠保養膝蓋。膝蓋之所以會痛，主要是之前荒廢運動太久，肌耐力下滑，加上跑步後未做足筋膜放鬆與伸展所造成，和跑步無關。

提及肌力訓練，他也提醒，也不能操之過急，建議先從低衝擊的腳踏車、水中走路、快走開始慢慢訓練。