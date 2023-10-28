現今各隊投手陣容分工明確，能夠一夫當關投完整場比賽的投手越來越少，大聯盟總裁曼佛雷德（Rob Manfred）在世界大賽首戰賽前表示，為了增加先發投手在球隊的重要性，會考慮將26人名單內的投手登錄名額限制在12位。

身為大聯盟代表性左投之一的名人堂球星「巨怪」藍迪強生（Randy Johnson），1994年賽季曾寫下連4場完投（連3場完封）的表現，放到現在是相當驚人的紀錄。但根據數據顯示，2019年大聯盟先發投手只負擔了整場比賽57.94%的局數，與1998年的67.84%有段落差。

為了提高球隊對於先發投手的依賴，官方正式在去年賽季將投手登錄名額限制在13位，但情況並沒有改善，先發投手依舊只扛下了57.98%的局數。曼佛雷德說：「從過往歷史來看，先發投手一直是比賽中最閃耀的明星，而現在教練團使用投手的方式，導致先發投手的重要性明顯下降。我認為球迷更重視雙方投手間的對決，而不是看到球隊用假先發。」

目前大聯盟仍維持著開幕戰起26人名單、投手登錄13人，9月開始擴編為28人、14位投手的規定。曼佛雷德指出至少得等到明年賽季，才會向競賽委員會提出限縮建議，再以投票表決是否通過。