總統立委選舉國民黨台東首場造勢（左起）山原立委提名人盧縣一之妻、區域立委提名人黃建賓、台東縣長饒慶鈴、平山立委提名人黃仁。（蔡旻妤攝）

總統立委選舉國民黨台東首場造勢（左起）區域立委提名人黃建賓、山原立委提名人盧縣一之妻、國民黨中央黨部婦工會主委陳怜燕平山立委提名人黃仁。（蔡旻妤攝）

總統立委選舉國民黨台東首場造勢。（蔡旻妤攝）

總統立委選舉台東首場造勢，國民黨台東縣婦女後援會28日在寶桑國小舉行成立大會，數百人力挺。中央黨部婦工會主委陳怜燕返鄉呼籲大家「最好的避戰就是票投侯友宜」。台東縣長饒慶鈴以競選總部主委身分表示，台東票數雖少卻是關鍵少數，台東可以說是捍衛國民黨的護國神山。

「2024政黨輪替台灣更好」總統立委選舉台東縣婦女後援會成立，國民黨台東縣黨部主委吳秀華、台東縣婦女後援會長施秀靜、區域立委提名人黃建賓、平山立委提名人黃仁、山原立委提名人盧縣一的妻子、饒慶鈴、陳怜燕都出席。各鄉鎮市婦女組織及基層民代到場，數百人擠滿學校活動中心，台下旗海飄揚，饒慶鈴與區域立委參選人黃建賓、山原立委提名人盧縣一的妻子一一與台下民眾握手。

吳秀華致詞表示，最近這幾年大家都過得很辛苦，下架民進黨是目前大家最大的願望，呼籲大家支持國民黨總統提名人侯友宜和立委提名人黃建賓、黃仁、盧縣一。

饒慶鈴說，台東雖然開出的選票大約8萬票，恐怕比台北1個區還少票，但是別忘了當年陳水扁只贏國民黨的連戰1萬多票，因此不要以為台東的票不重要，喊話「1票都不能少」。

陳怜燕致詞時首先代表國民黨主席朱立倫、祕書長黃健庭、總統提名參選人侯友宜向台東民眾問好。她說，這幾年台灣人民有很多的苦難，物價上漲、薪水不漲、缺工、缺蛋，從來沒看過1個政府會採購有問題的雞蛋、快篩劑，然後再花好幾億來銷毀。

陳怜燕強調「票投民進黨，青年上戰場」絕對不是1句文宣而已，代表的是2024選錯總統的代價，她問台下「要不要政黨輪替」、「要不要國民黨重返執政」，台下與會人員高喊「要」。

陳怜燕亮出自製標語「最好的避戰就是票投侯友宜」、「愛台灣，絕不讓哥哥爸爸上戰場」，她說，再過77天就要投票了，懇請大家盡一切所能為國民黨侯友宜和立委候選人拉票，一定要讓國民黨「重返執政，國會過半」，讓台灣人有和平幸福的日子。