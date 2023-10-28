日本大阪市人氣拉麵「金龍拉麵」道頓堀店，外觀最醒目的招牌就是一條巨龍盤踞外牆。但由於「龍尾」凸出到隔壁土地上方，當地法院命令店家拆除「龍尾」。

日本富士新聞網報導，金龍拉麵位於大阪知名鬧區道頓堀的分店，是一間不分晝夜都有許多顧客造訪的人氣店家，盤踞牆上的巨龍頭部與身體位於店家正面牆上，龍尾則從側牆凸出懸空，而凸出的龍尾成為問題所在。

擁有金龍拉麵旁土地的公司認為「立體招牌的尾巴部分及屋簷凸出到鄰接土地上方」，因此訴請法院要求金龍拉麵業者拆除龍尾。

不過，金龍拉麵方面主張「拆除尾巴會造成品牌形象下滑，帶來重大損失」等，請求法院駁回原告所請。

大阪地方法院10月26日做出判決表示「凸出的龍尾及屋簷侵害原告的土地所有權」，命令金龍拉麵業者拆除。

對於判決結果，有民眾認為希望能留下龍尾，認為拆除龍尾相當可惜。

當初負責製作巨龍招牌公司的前社長中村雅英說，作品中的一部分若不見，雖不至於不滿，但心情還是會有些落寞。金龍拉麵業者正評估是否上訴。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1121028