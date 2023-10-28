百萬YouTuber「HOOK」，頻道以一周挑戰系列闖出名號，日前更奪下第五屆走鐘獎最大獎「年度個人創作者獎」，未來發展備受看好，有網友眼見她每部片點閱都很高，好奇發問：「HOOK很紅嗎？」立刻引發一票人認同。

有網友在Dcard發以「HOOK很紅嗎？」為題發文，並附上一系列影片截圖，最少點閱量也是進逼百萬，接著發問：「突然發現hook 每一部影片點閱率都超高，不管從最近還是追朔到一年前，數據都超好」，更驚呼：「有些都超過她的訂閱數」，這才得知她如此受歡迎，不免好奇受眾群究竟是誰，但也不忘附註：「發這篇只是純好奇發問，沒有覺得她不紅」。

在英國搭到史上最雷商務艙，就算會被告還是要全部講出來。（影片／HOOK Youtube）

鐵達尼號沉沒前三餐吃什麼？赤裸裸的階級歧視真的要確定耶。（影片／HOOK Youtube）

對此，網友紛紛給予正面評價：「她是少數片長20分鐘以上，卻讓我覺得時間過很快的YTR~甚至有幾部30分鐘起跳我還嫌不夠」、「應該是現在流量最頂的YTR吧，幾乎片片百萬點閱，互動很不做作」、「經營久了加上題材也會一直更新」、「影片有沒有用心在做，觀眾感覺的出來」、「她的影片很好看節奏很快，長度適中，題材也很會選 」。

HOOK日前奪下第五屆走鐘獎最大獎「年度個人創作者獎」，不過有網友發現疑似資遣團隊成員，甚至取消關注彼此，關係降至冰點，對此，她表示年初發現對方狀況不佳，曾詢問是否設下時間點磨合，不過對方回應：「這樣不如直接離開休息」，她也決定尊重對方決定，並支付資遣費，接著強調沒有退追任何人，而是被退追的一方。