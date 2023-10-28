網上瘋傳八年級生很有種，經常說不幹就不幹，但有一位較年長的網友表示，不管是哪一個年級的人，剛出社會的時候都很勇敢，畢竟沒有家庭要顧，也沒有什麼責任要扛，因此當然是讓自己舒服快樂最重要，引起網友討論，不少人有感＋1，坦言18歲的時候真的很有種，但現在說不幹就不幹，房貸、車貸怎麼還？

一名網友在臉書社團《匿名公社》分享，很多人說八、九年級生很有種，工作說不幹就不幹，然後都批評「七年級生太奴了！」但他覺得事情不是這樣，因為七年級生剛出社會的時候也都超有種，同樣也會說不幹就不幹，但隨著年紀增長，可能有孩子需要扶養，又或許是想追求更穩定的生活，自然就不會這樣衝動了。

原PO表示，等八、九年級生到了32歲，可能也會被十年級生說很奴，畢竟人到了一個年紀都要學會負責任，因此他認為只有在初出茅廬的時候有這樣的資本，因為沒有牽掛一身輕，但若到了32歲還整天說不幹就不幹，那感覺不是有種而是沒成長。

貼文引起網友討論，不少人留言表示認同，「與其說奴，還不如說有家累，上有老下有小，還有阿貓阿狗要養，能不咬牙撐著嗎」、「我18歲時也超有個性，說不幹就不幹，現在說不幹試試看，不幹誰給你繳貸款」、「正常啊！常常不是有年輕人在嘴老人之類的，等幾10年後換當時的年輕人嘴他們了」。

另有網友則說，每個人想要的人生不一樣，所以也不能這麼偏頗地說，到了一定年紀就會因為牽掛變多，就要「變奴」來為人生負責；也有人選擇自由一生，錢夠用就好，也不想買房買車或結婚生子。