本週六晚德甲第9輪拜仁慕尼黑主場迎戰達姆施塔特。拜仁最近在歐冠和德甲狀態都十分理想，最近6場比賽進球數3顆以上的比賽一共有4場，以哈里·凱恩Harry Kane為重心的進攻線氣勢旺盛，對上下游的達姆施塔特，拜仁慕尼黑必定把握追趕榜首的機會。

【足球-德甲】[達姆施塔特@拜仁慕尼黑][10/28(六)21:30][編號 718]

10月份拜仁慕尼黑各項賽事取得4勝1平不敗戰績，第一場是在德甲面對老對手RB萊比錫。當RB萊比錫於上半場已攻進2球領先比賽時，大家都以為拜仁會迎來和賽季初德國盃一樣的結局時，哈里·凱恩 和 里羅·薩內Leroy Sane 挺身而出，下半場各建一勁為拜仁追平，也看到拜仁已渡過了磨合期。往後各項賽事連戰連勝，不但在歐冠上接連挫敗 哥本哈根 和 加拉塔薩雷，而且德甲同樣取得兩連勝。陣中金斯利·科曼 Kingsley Coman、哈里·凱恩、賈馬爾·穆夏拉 Jamal Musiala 等多位球員都有進球。雖然拜仁由於傷病潮的原因，最近防守端表現並不穩定，最近6場比賽中只有2場能夠零封對手，但過去主場5次面對達姆施塔特都能取勝，拜仁慕尼黑勝算在握。

雙反達姆施塔特本場的對賽不太樂觀，畢竟實力只屬升班馬等級，自從16-17賽季降級之後，達姆施塔特在德乙摸爬滾打好幾年後終於本賽季重返德甲。升班的首個賽季當然是以保級為目標，前8輪比賽取得7分目前處於中下游位置，表現還算過得去。馬文·梅勒姆 Marvin Mehlem、托比亞斯·肯佩 Tobias Kempe 和 蒂姆·斯卡爾克Tim Skarke 表現突出，各自已經取得3顆進球，是達姆施塔特本賽季能取得兩場勝利的功臣。不過8輪聯賽下來一共丟了22球，防守數值目前排在最後一名。

剛好拜仁是目前德甲進攻線最強的球隊，因此達姆施塔特本場比賽被攻破大門應該只是時間問題。而主帥 利伯克內希特 Torsten Lieberknecht 過去4次面對拜仁全數落敗，令人很難相信本場比賽的結局會有所不同。

推薦：不讓分 (和局)

稍晚時間西甲國家打比，巴塞隆納將在諾坎普球場迎戰皇家馬德里。五大聯賽裡，目前還有6支球隊在聯賽中保持不敗，其中一支則是前10輪錄得7勝3和的巴塞，可見他們狀態大勇。

【足球-西甲】[皇家馬德里@巴塞隆納][10/28(六)22:15][編號 841]

本場比賽將是巴塞和皇馬在西甲的第187次對戰，之前巴塞和皇馬的勝場為74比77，另有35場打平，成績不相伯仲。從沙維接手巴塞主帥位後紅藍軍團最近4次正式比賽交戰皇馬獲得3勝1敗，就算目前好幾名主力缺席，球隊依然無懼宿敵來襲。

雖然西甲目前只有巴塞未嘗一敗，10輪取得7勝3平，但只排名第三位，在皇馬和赫羅納之後。三隊的共同點是進攻火線強大，每場平均進球超過2球。哈維 Xavi Hernandez 所帶領的巴塞以及各梯隊的隊員戰術素質高執行力強，從B隊提升上來的 費爾明·洛佩茲 Fermin Lopez 和 馬克·圭烏 Marc Guiu 兩名小將一戰成名，緩解了傷兵滿營的困境；同時若奧·菲利克斯 Joao Felix、費蘭·托雷斯 Ferran Torres 和 若奧·坎塞洛 Joao Cancelo 等主力一直能夠穩定發揮，尤其是若奧·坎塞洛的防守和傳球，屢次能夠穿越防線，以此打開進攻局面。紅藍軍團本賽季防守明顯退步，前9輪過後丟球數已達10顆，而上賽季直到第31輪時才失掉第10球。

哈維需要應付人手不足的情況之下，羅伯特·萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski 和 弗蘭基·德容 Frenkie de Jong 等主力有傷在身，因此說費蘭·托雷斯、伊爾凱·京多安 Ilkay Gundogan 和 派斯·加維 Paez Gavi 等人需要肩負更大的重任。

新王登基捨我其誰， 就是這麼一個人。來到皇馬不過才數月時間，裘德·貝靈漢 Jude Bellingham用實際行動證明自己的價值，最近3場歐冠比賽都取得進球，需各項賽事12場一共有11顆進球以及貢獻了3次助攻。進球效率僅次於 斯圖加特 的 塞爾烏·吉拉西 Sehrou Guirassy 和 國際米蘭 的 勞塔羅·馬丁內斯 Lautaro Martinez ，平均每場比賽取得接近1球。

本賽季卡洛·安切洛蒂 Carlo Ancelotti 所改造的中後場架構效果十分理想，老將 盧卡·莫德里奇 Luka Modric 退居後備待命，愛德華多·卡馬文加 Eduardo Camavinga 和 奧雷利昂·曹亞文尼 Aurelien Tchouameni 兩位法國國腳在後場和中場互相補位機動靈活。裘德·貝靈漢的到來，的確影響到了 維尼修斯·儒尼奧爾 Vinicius Junior 和 羅德里戈·戈埃斯 Rodrygo Goes，尤其是維尼修斯·儒尼奧爾，這名巴西前鋒本賽季進攻效率有所下降，如他能找回上賽季的狀態，他與裘德·貝靈漢肯定能夠發揮出1+1＞2的作用。