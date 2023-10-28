劉奕兒出席《老狐狸》世界首映。（東京國際影展提供）

金馬獎7項提名電影《老狐狸》27日在東京國際影展舉行世界首映，導演蕭雅全率主角劉冠廷、劉奕兒和白潤音一同出席盛會。蕭雅全表示：「我很謝謝東京影展，在這裡世界首映我覺得很光榮。」此片主角原型就是導演的母親，昨正好是導演母親生日，蕭雅全感謝此機緣，並祝母親生日快樂。映後QA時，劉冠廷、白潤音和劉奕兒各自向觀眾們秀出日文，劉奕兒直接形容自己是「被菸灰缸揍的祕書」，引來鬨堂大笑！

《老狐狸》的東京影展首場放映引來滿堂喝彩，有長期關注台灣電影的日本粉絲到場，發問時講出劉冠廷演過3次爸爸，讓眾人驚喜；有粉絲在廳外守候，如願向演員們索取簽名及合照，也有粉絲向導演請教作品內容，侃侃而談，互動熱絡。

演員們和所有觀眾一樣都是首次觀賞電影完整版，映後互動時，「父子檔」劉冠廷和白潤音皆是西裝筆挺亮相。劉冠廷用日文問好：「大家好，我是劉冠廷。」他表示：「很榮幸這次能參加東京影展，這是我第一次看《老狐狸》，很期待能夠跟這裡的觀眾們交流。不知道日本的觀眾能不能理解這樣的故事，也希望大家會喜歡這個電影。」

白潤音的母親是日本人，他以流利日文向觀眾問候，讓大家驚喜：「很開心能來到東京影展，大家看完電影有感動嗎？」現場有日本影迷講出看過他先前的作品，讓他開心能與日本影迷見面，他也默默透露：「希望我的日文沒有太糟糕。」

劉奕兒也特別為此學日文，以「我是被菸灰缸揍的祕書」向觀眾介紹自己，觀眾們因而大笑。她憑此片提名金馬獎最佳女配角，她表示：「這是我第一次看《老狐狸》，有點興奮和緊張，希望日本的觀衆會喜歡。希望這部電影想傳達關於『同理心』這個訊息能傳遞到每一位觀眾的心裡，跟著劇情一起享受這部電影，和每位演員在角色上的詮釋，以及各項幕後工作人員共同努力的成果，都可以得到日本觀衆的喜愛。」