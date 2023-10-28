83歲音樂人劉家昌日前自曝一人去動攝護腺手術，話鋒一轉他提到前妻甄珍（本名：章家珍）與兒子劉子千（現改名為：章立衡）奪產並改名換姓沒跟他說，劉子千第一時間曬圖暗示「吹牛」，昨(27日)劉家昌宣布兒子既然不姓劉了，以後和他的版權收益無關，今稍早，劉子千再度打破沉默，轉發昨甄珍所發的文章表示，知道最近有很多記者在找他，他不想加入口水戰，母親甄珍的話就是真相。

劉家昌最近曬出2千字文，抱怨和甄珍母子撕破臉，他批評當年兩人離婚，甄珍只給他一戶別墅和龍虎山，及手上現金的一成，又攻擊劉子千39歲了沒做過一天事，整天跟母親研究怎麼告爸爸，他看了報導才知道劉子千改名換姓，「世上有人會幹這種違反人倫的事，還有羞恥心嗎？」

對此，劉子千曬出一張圖片，沒指名道姓卻暗指有人吹牛，昨劉家昌氣炸，表示既然兒子都不姓劉了，未來他的著作版權不再給兒子，「本人終止授權創音工作室、章家甄（珍）及章立衡使用、管理、收取本人所有之版權收益」，甄珍則為護兒子上火線表示當年兒子原本音樂事業發展順暢，是劉家昌突然表示主控兒子發展，逼得劉子千不得不同意。

甄珍痛批劉家昌：「你便得寸進尺，操控兒子，兒子稍有不從 ，你就威脅要斷掉兒子音樂路，還發文痛罵兒子畜生。 現在反過頭來假惺惺，你配做父親嗎？」，並強調當年就是因為劉家昌賭博才賠上婚姻，而劉子千今中午轉發甄珍文章，力挺母親發聲說：「我這個人不願意沉迷在是非與八卦裡。最近有很多媒體記者在找我，想了解事實。以下這一篇就是事實。」關於家務事不想再多談。