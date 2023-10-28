《折翼姊妹》是菲律賓裔美國籍導演潘宇綱的最新作品 。（海鵬影業提供）

由台灣、美國和菲律賓聯合製作的紀錄電影《折翼姊妹》，劇情描述馬尼拉一間工廠裡，一群LGBTQ生產天主教雕像的故事。有趣的是，原本經濟困頓的他們，卻因為2015年教宗方濟各突然造訪菲律賓而海撈一票，生活困境瞬間迎刃而解。

原來教宗最鍾愛的聖人是「大聖若瑟」，書桌上放的就是「沉睡中的聖若瑟」塑像，他在馬尼拉600萬信眾參與的露天彌撒上表示，他跟「沉睡中的聖若瑟」許願尤其靈驗，立刻引發產品大熱銷，不僅信徒至店家瘋狂搶購，「沉睡中的聖若瑟」甚至從此成為觀光客的最愛，也讓《折翼姊妹》電影中的主角雀兒喜、莎爾薇等LGBTQ人士，即使在菲律賓遭逢疫情、貧困、失業和經濟問題的艱難時刻，依然得以安身立命。這部描述他們和教會愛恨糾纏的電影《折翼姊妹》，不僅入選包括新加坡、蒙特婁等多個國際影展，更獲國際影媒盛讚「情節深入人心」，將於11月3日全台上映。

《折翼姊妹》是菲律賓裔美國籍導演潘宇綱的最新作品，他是在勘景時意外發現這座同志工廠的老闆和員工全都是LGBTQ，於是直接取材、並費時6年拍攝完成這部紀錄電影。潘宇綱師承前衛法國新浪潮影人尚皮耶戈罕，曾任紐約翠貝卡電影學院導演及製片。從小接受天主教教育的他，在拍攝《折翼姊妹》時，發現這些LGBTQ的天主教徒，雖然性向、價值觀並不被教會認同，卻依然從容地面對生命中的挫折和掙扎，秉持著樂觀、充滿活力的態度，持續對教會盡職盡責，讓他大感敬佩。

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