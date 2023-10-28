湖口鄉人口現已突破8萬人，僅次於竹北市、竹東鎮，是新竹縣人口第3多的鄉鎮，縣府團隊與公所攜手推動多項重大建設，致力讓地方提升生活機能及招商引資，繼去年知名速食連鎖業者麥當勞進駐湖口鄉，知名連鎖咖啡店星巴克也將進駐湖口王爺壟重劃區，逐漸形成新商圈。縣府持續向中央爭取補助建置基礎建設，讓鄉親有感、企業看見商機。

湖口鄉因新竹工業區及縣府推動的新竹縣鳳山工業區，吸引人口不斷移入，湖口鄉人口更突破8萬人，縣長楊文科說，近年除完成王爺壟運動公園及新湖口衛生所建設，也將與鄉公所改造公5公園成為竹縣首座軍事特色公園，還有湖口高中遷校工程、湖口首座非營利幼兒園皆順利動工，今年YouBike也在湖口設站，逐步完成建設及政策，盼滿足各年齡層需求。

目前該咖啡店斜型建築物外觀已完成，工務處表示，已收到該公司的建築工程完竣使用執照申請案，正依《建築法》規定、流程辦理中，其店面基地位於中山路一段與達生二街交叉口旁，若使照通過，業者就可進場內部裝潢施工。

星巴克湖口王爺壟門市進駐下，縣府預期可帶動周邊商圈發展，此門市建物設計風格也融入湖口老街意象，打造巴洛克風及閩式風格現代建物，屋頂為斜型建築，外觀仿傳統建材為主，外牆加入紅磚巧思，成為台中以北唯一一間有紅磚外飾的門市，營造獨有風格，外區還有休憩庭園，將成為湖口新地標。