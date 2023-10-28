台東市區近日出現1名行為怪異、年約40多歲的男子，他除了對路過民眾叫囂作勢攻擊外，甚至還持鐵棍連續揮打電線桿，因他行蹤不定導致人心惶惶。台東警察局台東分局表示，這名吳姓男子日前因妨害秩序案遭判刑，但未按時報到入監，其行為更涉嫌恐嚇公眾與公共危險罪嫌，警方強勢執法，持地檢署核發拘票將他拘提到案。

據了解，台東市開封、新生路口，本周二（25日）1名男子不明原因持鐵棍連續揮打電桿，甚至對路過民眾叫囂作勢攻擊，因行為怪異且行蹤不定，影片在地方社群流傳後，曾目睹的民眾紛紛表示「他曾在某路段出沒」、「上次還丟腳踏車」而心生畏懼。

台東警察分局指出，吳姓男子日前因妨害秩序案遭判刑未按時報到入監，四處遊蕩。每遇到員警攔查即驅車狂奔，影響其他用路人安全。警方鎖定吳嫌行蹤，隔日吳男在超商購物時守株待兔，持台東地檢署核發拘票將他拘提到案，發監執行。吳嫌當天行為涉嫌恐嚇公眾與公共危險罪嫌，將移請檢方偵辦。