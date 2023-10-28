台灣菸酒公司嘉義酒廠28日10點開賣「職人嚴選－2023鍾馗醉酒系列二」限量酒，因具收藏價值，天沒亮就吸引大批民眾排隊搶買。（取自「玉山大曲－嘉義酒廠」臉書／呂妍庭嘉義傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

台灣菸酒公司嘉義酒廠28日10點開賣「職人嚴選—2023鍾馗醉酒系列二」限量酒，因具收藏價值，天沒亮就吸引大批民眾排隊搶買，結果大門一開，民眾為先來後到等插隊問題起口角爭執，警方獲報到場處理，嘉義酒廠經協調後，決定讓60多位民眾各買1瓶外，同時獲得系列三、四優先購買權，才平息民眾怒火。

嘉義酒廠「2023鍾馗醉酒系列」是窖藏單甕大麴原酒，因風味獨特，產出量有限，系列一一開賣就引發風潮，有民眾才入手馬上上網轉售，價格立刻翻倍，因具增值空間，在品酒圈一夕爆紅，所以嘉義酒廠一宣布今開賣，天沒亮酒廠門口就排滿人，民眾還發放自製號碼牌，藉此維持秩序。

不過嘉義酒廠的排隊機制是採座位置，只要展售中心預備的200張椅子坐滿就算額滿，結果今大門一開，民眾爭先恐後搶位置，因此出現有自主號碼牌卻沒位置，或是有位置卻沒號碼牌情況，一度引發口角衝突，還驚動民雄分局員警到場。

嘉義酒廠主任王秉仁說，因號碼牌是民眾自主發放，與廠方的機制不同，原本今開放400瓶限量販售，原規則是1人最多買2瓶，最後協調後，讓拿自主號碼牌民眾和有座位沒號碼牌民眾共60多人各買1瓶，另等12月系列三、系列四同步發售時，這60多位民眾可優先配購1組，這才化解大家的不滿。

王秉仁說，沒想到這次限量發售會引發大家熱烈迴響，因為消費者實在太熱情了，為避免再有類似情況發生，會檢討活動流程與規則制定。

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