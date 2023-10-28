交通部觀光署推動「凰金」樂齡旅遊品牌，以對銀髮族更友善的規畫打造旅遊行程，旅客明年起可在旅遊產品中看到該認證Logo，代表適合銀髮族揪團。

觀光署調查顯示，參加團體旅遊的60歲以上國人佔56.6％，我國樂齡族參團旅遊意願有逐年提升趨勢，而調查也發現樂齡族規劃旅遊的主要原因除了「交通便利或接駁方便」，其次即為「紓壓休閒保健」，顯見在新冠疫情之後健康旅遊產品對樂齡族群極具有吸引力。

交通部觀光署推動的凰金樂齡遊程認證，也將納入相關健康促進指標，讓樂齡族群出遊能玩得更放心，盼能帶動健康旅遊概念，並鼓勵旅行業者共同開發樂齡旅遊市場，規劃具創意且優質的樂齡旅遊商品。

交通部觀光署副署長林信任說，觀光署去年開始推動凰金旅遊，提供給銀髮族的行程有些特色，例如食物不能太硬、住宿要有友善設施、坐車不能太久、配合體力規劃行程等。此外，年長者的學習心更強烈，因此採買東西時，最好配合有DIY體驗，讓旅客從頭到尾體驗一套故事。

林信任表示，為銀髮族設計的遊程要更貼心，依照上述原則定出來的遊程，今年開始做認證，年底會出爐，明年就可以在一些旅遊產品上看到認證Logo。長遠來看，這些樂齡行程也可以推廣給國外高齡旅客來體驗。