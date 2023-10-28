大陸官媒央視今（27）日發布消息，中國國務院前總理李克強於今凌晨突發心臟病過世，享年68歲。李克強對推動中國經濟有功，外媒將他對中國經濟的發展思路稱為「李克強經濟學」（Likonomics），2007年，李克強通過三個指標來追蹤遼寧的經濟動向，被英媒稱為「李克強指數（克強指數）」，更被評為是比官方GDP更重要的指標。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可看到，「李克強」近一年的熱門關鍵字為曾任職的「中國國務院」、最後一年出席的第十三屆「全國人大」及接任李克強總理職務的「李強」。

另外，也出現了關鍵字「兩岸」，李克強曾推動兩岸經濟文化交流合作，相較先前的「堅決反對外部勢力干涉」，似乎更為溫和。

李克強是誰？

李克強為中國有史以來學歷最高的總理，曾任國務院副總理、總理等職務，是習近平前兩個執政任期內的政府首腦。李克強在中央工作長達15年，一度被視為中共接班人，在他擔任總理的10年內，大陸GDP年均增長6.6%，對世界經濟增長的平均貢獻率達到38.6%，被中國大陸人民認為作風更貼近民情，任內期間中國實力明顯提升，歷史性地解決絕對貧困的問題。

什麼是「李克強指數」？

「李克強指數（克強指數）」源於李克強在2007年與美國駐華大使會談時所提到，他通過「耗電量」、「鐵路貨運量」和「貸款發放量」三個指標分析當時遼寧省的經濟狀況，被英國著名政經雜誌《經濟學人》認為，是比官方GDP數字更能反映中國經濟現實狀況的重要指標。

卸任前對台態度2度放軟：兩岸同胞是一家人

李克強近兩年在對台態度上2度放軟，於卸任前的最後一次人大記者會上，罕見訴諸情感表示，「兩岸同胞是一家人」，願兩岸關係能和平發展。

在今年3月最後一次的涉台工作報告時，李克強曾強調，兩岸同胞應該促進兩岸經濟文化的交流與合作，完善增進台灣同胞的制度和政策。在他任職期間，一直堅持強調「一中原則」和「九二共識」，不過近兩年卻鮮少提到「武力犯台」，對台態度相較溫和不少。

最後一次李克強公開現身，是在8月底參觀敦煌莫高窟期間，李克強獲得現場民眾的熱烈歡呼，他也微笑向群眾揮手致意，看似健康狀態良好，未料2個月後的今天卻驚傳於上海逝世。

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