迪士尼動畫電影《冰雪奇緣》是不少人童年的回憶，至今還深受許多小孩的喜愛。近日，就有網友發現《冰雪奇緣》竟然已經是2013年、也就是10年前的電影，讓不少人受到衝擊，紛紛崩潰表示「怎麼感覺是四五年前的事而已」。

兒時回憶電影已播出多年

除了《冰雪奇緣》之外，網友還舉出其他電影案例，像是《神偷奶爸》已經13年，《天外奇蹟》14年前、《海底總動員》20年前、《功夫熊貓》15年前、《冰原歷險記》21年前，更讓大家訝異的是，《玩具總動員》居然已經是28年前的電影。

不少網友感傷表示，「居然這麼多年了……他們都沒變，我卻變成孩子的媽了」、「我的沈默震耳欲聾」、「時間跑去哪裡了」、「時間是讓人猝不及防的東西」、「看冰雪奇緣的都是誰的童年啊，一晃這麼多年過去了，我們也不再是小公主的內心了」、「只要我保持童心，我就不會察覺到時間的流逝」。

冰雪奇緣播出十年仍受網友關注

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「冰雪奇緣」近一年的聲量，可以總聲量來到30,134筆，2023年2月9日，迪士尼宣布《冰雪奇緣》 、《玩具總動員》 、 《動物方城市》等三部電影將出續集，單日聲量就突破664筆。

2023年10月19日，迪士尼傳出正在開發《冰雪奇緣》真人版翻拍，單日討論聲量也來到584筆。可見儘管《冰雪奇緣》已經播出長達10年的時間，仍受到不少人喜愛與關注。

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分析說明：

分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月27日至2023年10月26日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『冰雪奇緣』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。