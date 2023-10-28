日本人氣動漫《蠟筆小新》描述5歲男主角野原新之助一家人和雙葉幼稚園的日常生活，成為大人小孩配飯時的電視卡通，在《DailyView網路溫度計》人氣動漫網路口碑排行榜位居第35名。

近日有眼尖網友發現《蠟筆小新》野原美冴悄悄開設IG新帳號，還自稱自己是「20代美人」，短短不到一個禮拜就吸引逾30萬人追蹤。

▲「蠟筆小新」位居網路溫度計的人氣動漫網路口碑第35名。

野原美冴開IG帳號了！首則貼文曬母子照：常常有人告訴我很漂亮

《蠟筆小新》野原美冴在動漫中是29歲勤儉持家的家庭主婦，日常要打理野原一家生活起居，照顧野原新之助和野原向日葵兩個小孩，雖然喜歡搶賣場限時優惠、囤積減肥產品，但是對家人的關愛總是無微不至。

近期野原美冴在IG開設新帳號，並在簡介欄位填上老公野原廣志、兒子小新、女兒小葵及寵物小白的介紹，首篇貼文就曬出自己和小新在庭院晾衣服的照片，「我是美冴，春日部市2個孩子的媽媽，常常有人告訴我很漂亮～我今天開始使用Instagram，不知道有人會看嗎...？」

手機被小新、小葵拿來拍照！萌度指數爆表照曝光：不愧是我孩子

接著美冴發出第二篇貼文，透露自己的智慧型手機不見，找了約30分鐘才發現小新把手機當成玩具玩，偷偷和小葵拍攝約100張模糊的照片，「我現在真的不能放鬆警戒...不過不愧是我孩子！即使照片模糊也很可愛」，言語之中透露對孩子滿滿的愛。

最後美冴分享洗完衣服後終於可以輪到自己拍照發文，「想著想著就跳起舞來」，但她也擔心越是安靜的時候越可怕，從圖片中也可以發現小新和小葵拿著畫筆在客廳地毯上畫出肥嘟嘟左衛門的圖案，貼文也吸引近9萬人點擊愛心。

但事實上這是日本醫藥品牌「第一三共株式會社」推廣旗下產品「プロペト ピュアベール」宣傳廣告，主打不會給肌膚帶來負擔的純凡士林，從嬰兒到老人所有年齡層都可以使用，但也讓《蠟筆小新》的粉絲引頸期待美冴後續貼文會帶給大家什麼樣的驚喜！

台灣人喜愛《蠟筆小新》周邊商品！美冴開新帳號笑翻網友：帶來很多歡樂

日本動漫《蠟筆小新》一直以來都備受網友討論，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近三個月《蠟筆小新》聲量趨勢，可以發現10月26日IG網紅榆兒の美食日記分享全聯推出超萌《蠟筆小新》狗屋海苔，影片曝光後引發上千名網友關注，天藍小舖當日則推出蠟筆小新側背包早鳥優惠，此外，美冴開設IG新帳號也引來網友留言，「有一天會當YouTuber？」、「財富密碼」、「IG很搞笑，不過他們一家真的帶來很多歡樂」，網路聲量累積4,738筆。

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分析說明：

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月27日至2023年10月26日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『《蠟筆小新》』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。