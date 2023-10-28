中職季後挑戰賽28日開打，樂天桃猿延續例行賽尾聲與中信兄弟爭奪季後賽門票的打線，林承飛也腳傷痊癒歸隊，總教練曾豪駒希望延續最後4場對「黃衫軍」所展現出來的團隊凝聚力，搶下3勝挺進「台灣大賽」。

桃猿由威能帝掛帥，先發打線開路先鋒交給林立（二壘）、2棒成晉（右外野）、3棒梁家榮（三壘）、4棒廖健富（指定打擊）、5棒陳俊秀（一壘）、6棒林承飛（游擊）、7棒朱育賢（左外野）、8棒嚴宏均（捕手）、9棒陳晨威（中外野）。

曾豪駒認為，這套陣容算是目前最好的陣容，串連度、凝聚力都不錯，所以就延續球季尾聲最後4場對兄弟的陣容，「那4場比賽對球隊來說一定很重要，突顯大家對球賽的掌握度。」手傷痊癒的林子偉則是在板凳待命。

季後挑戰賽桃猿帶了3位捕手，首戰選擇嚴宏鈞先發，曾總認為，他在3位捕手中攻守戰力是最平均的，先前對兄弟4場關鍵比賽也都是主戰捕手，對比賽解讀也是最好的，因此就選擇他先發。

不過在與兄弟的4場關鍵之役，道博格轉往牛棚發展表現亮眼，季後挑戰賽是否延續此安排？曾豪駒說：「不一定，會看狀況。」桃猿的終結者目前也未有固定人選，將視比賽狀況決定誰「關門」。