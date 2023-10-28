衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新審議結果，共有17案獲救濟。一名50多歲女性接種2劑新冠疫苗後都急診住院治療，先是接種AZ疫苗後當場視力模糊，之後陸續發冷、起疹，第二劑打莫德納疫苗竟又發燒、腹痛。該案經醫療委員鑑定，無法確定與疫苗接種的關聯性，核予救濟金2萬元。

根據VICP第210次會議紀錄，本次共審議141案，其中17案獲救濟，其中5案經審議「與接種疫苗相關」，另12案判定「無法確定關聯性」。本次獲救濟案案件皆為接種新冠疫苗，廠牌分別為AZ 7案、莫德納4案、BNT 4案、高端1案，另有一案施打2劑疫苗。

新竹市50多歲王姓女子先後接種AZ和莫德納疫苗，皆因出現症狀而急診就醫住院。疾管署副署長曾淑慧說明，該個案接種第一劑（AZ）後當場視力模糊、連續2天發冷，第3天身上起疹子急診就醫住院治療，接種第二劑（莫德納）當晚發燒發冷，次日因發燒、腹痛急診就醫住院治療。

經醫療委員初步鑑定，該個案2次疫苗施打後皆發燒等急診就醫住院治療，無法確定與接種新冠疫苗之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表其他不良反應給付之規定，核予救濟金2萬元。

另外，本次獲最高救濟金額的是新北市40多歲林姓男子。依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後因四肢麻木與無力等情形而就醫，神經傳導檢查結果顯示多發性神經病變，經診斷為格林巴利症候群，無法確定與接種AZ疫苗的關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金40萬元。