通緝男遇盤查假配合真落跑，警窮追不捨起獲毒咖啡包。

北市警中山分局中山二派出所員警，日前清晨4時許執行巡邏勤務時，巡經林森北路399巷口發現有一名男子不斷張望、形跡相當可疑，遂上前將其攔停盤查。

警方在郭男包包內查獲兩包毒咖啡包。（翻攝照片／林郁平台北傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
警方在郭男包包內查獲兩包毒咖啡包。（翻攝照片／林郁平台北傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

該名郭姓男子起初假意配合員警盤查身分，不料，隨後趁隙拔腿就跑，狂奔了數百公尺，員警立即上前追緝並當場將他壓制，一查發現郭男是詐欺通緝犯，並在他的隨身包內再起獲兩包毒咖啡包，經檢驗呈現安非他命陽性反應，全案詢後，依詐欺通緝、毒品等罪嫌移送法辦。

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