為全力打擊詐騙，行政院成立「國家打詐隊」，透過識詐、堵詐、阻詐、懲詐等 4 大 面向進行打詐及防止民眾遭受詐騙。新北市政府警察局參照行政院綱領重點，成立打詐隊、詐欺防制辦公室，分析詐欺犯罪類型、研擬防制策略，精進推動「識詐」宣導教育及「懲詐」偵查打擊層面，與轄內金融機構實施攔阻可疑遭詐案。

（影片 / 劉詠韻攝）

中國信託育樂股份有限公司為響應行政院號召，今（28）日攜手行政院打擊詐欺辦公室、金融監督管理委員會、內政部警政署刑事警察局、新北市政府警察局於新莊體育館共同舉辦「2023-2024 新北中信特攻職業籃球隊開幕賽」暨識詐犯罪預防宣導活動。

據統計，警方今年1月 至9月間成功攔阻詐騙共計 1064 件，查獲詐欺集團 224 件共 1831 人，查扣不法所得2 億 5,728 萬餘元。（圖 / 劉詠韻攝）

中國信託育樂股份有限公司董事長陳國恩特別提及，近期媒體報導職籃球員涉賭之情事，台灣頂級職業籃球大聯盟(T1 聯盟)再次嚴正聲明，以「反 賭、反毒、反詐騙」為最高原則，對涉賭人員一律採零容忍政策。T1聯盟已發函至臺灣高等檢察署，懇請臺灣高等檢查署所屬各地方檢察機關惠予協助，與各該地方檢察機關管轄範圍內之球團，建立「反毒、反賭、反詐騙」之教育合作關係。

內政部警政署長黃明昭穿著象徵 165 反詐騙專線的 165 號球衣，宣導防詐理 念及進行開球儀式，同時也頒贈中國信託育樂股份有限公司感謝狀，另邀請中信特攻籃球隊員化身「識詐種子教官」，營造公私結盟齊心反詐意念。

（圖 / 劉詠韻攝）

據了解，現場除了設置投籃機供民眾挑戰，另特邀請超萌警犬表演緝毒情境模擬並開放民眾與警犬進行趣味互動、合影，期透過寓教於樂的方式，加深民眾印象。

此外，本次開幕賽同時號召反詐吉祥物大集合，邀集新北市政府警察局「警察大頭娃娃」、「豹隊長」與中信特攻籃球隊吉祥物 「THUNDER」在場內與民眾互動，另現場民眾參與犯罪預防宣導「有獎徵答活動」，即可獲得限量犯罪預防宣導品及吉祥物娃娃。

新北警在此呼籲民眾，面對可疑資訊，應提高警覺，如接獲陌生來電 或訊息請保持冷靜，交易匯款前請多方求證，如有任何疑問都可撥打 24 小時 165 反詐騙專線及 110 報案專線詢問或請求協助。