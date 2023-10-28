中鋼集團28日在衛武營國家藝術文化中心舉辦2023年集團結婚典禮，中鋼董事長翁朝棟也親自出席活動，為67對新人擔任證婚人，翁朝棟深切希望新人們能替中鋼集團多多增添生力軍，為中鋼集團生育率拚出好成績，新人除了有婚假、產檢假、陪產假外，還可獲得結婚津貼2.5萬元。

中鋼集團結婚典禮開場邀請到知名巴洛克獨奏家交響樂團至現場演奏浪漫曲目，由中鋼幼兒園活潑可愛的小朋友擔任花童率先步入歐式典雅婚禮會場，隨後67對幸福佳偶依序進場，帥氣新郎手牽著美麗新娘，象徵「執子之手、白頭偕老」的一生承諾。

此外，集團婚禮在67對新人都完成進場後，中鋼特別安排高雄在地著名劇團「響座劇場」演員扮演最後一對新人進場演出「謝親恩」音樂劇，隨著男女主角動人的歌聲，呈現出新人從相識到結婚，以及拜別父母共同成立新家庭的劇情，讓在場的新人和賓客都深受感動。

中鋼公司表示，他們自2011年首次舉辦集團結婚典禮，2020年至2022年受新冠疫情影響停辦，今年恢復辦理，統計至今共有1460對新人參加。今日集團結婚的67對新人中，有8對同為中鋼集團員工。