明新科大28日舉行57周年校慶，在越南開辦教育事業的黃氏明蓮（左）獲頒名譽博士。（明新科大提供／邱立雅竹縣傳真）

明新科技大學28日舉行創校57周年校慶，同時舉行名譽博士學位授予典禮，首度頒發創校以來的名譽博士學位，給校友蔡裕孔及越籍教育家黃氏明蓮，表彰兩位在專業領域卓越表現、服務教育的貢獻，及人才培養的關鍵角色。

明新科大校長劉國偉於頒授儀式中表示，很榮幸為明新見證歷史，頒授創校以來的首度名譽博士學位給蔡裕孔、黃氏明蓮兩位對明新極具貢獻的人，表彰對教育與人才培育的卓越貢獻。

蔡裕孔為機械系傑出校友，現擔任臻裕企業、安能風電及高潤工業的董事長，在精密傳動元件領域經營有成，注重環保與企業責任，引進電動重型機車。熱心教育服務，積極回饋母校，捐助弱勢助學金、提供資源設立智慧未來教室，更以他廠務管理經驗與企業經營經驗，全力協助學校半導體封測人才培育基地的建置，為半導體教育奠下基石。

黃氏明蓮在越南創立明英教育集團，擔任人文高中及西貢高專學校兩校董事長20多年。因新南向政策，積極支持明新科大的國際合作計畫，包括在胡志明市設立海外辦公室，提供越南學子海外求學、華語課程學習的服務，在教育行政領域積極熱忱，致力台越教育合作，引導越南學子投入半導體科技領域學習。

劉國偉指出，明新科大在今年成立了半導體博士班，頒授兩位名譽博士，除了表彰他們對半導體人才教育的貢獻與關鍵角色，也突顯明新科大與產業界、國際教育夥伴產學合作卓然有成。

明新科大學在57週年校慶日，舉行首度的名譽博士學位頒授儀式外，還有廣受歡迎的國際生擺攤，包括韓國、越南、印尼、菲律賓等各國學生，透過美食與文物呈現母國文化，另有陸軍砲兵第21指揮部、裝甲584旅的金鷹跆拳道、戰鼓隊，讓師生就近欣賞國軍戰技表演。