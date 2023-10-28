國內百萬級別獎金的國際級帆船賽從高雄開跑！，由亞果遊艇集團，台灣帆船聯盟（Taiwan Sailing League TSL）共同主辦，台鋼集團冠名贊助的2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽，10月28日至29日一連二天，在高雄、台南兩地舉辦。10月28日上午九點在高雄愛河灣亞果遊艇碼頭舉辦高雄開賽儀式，有包括高雄市羅達生副市長、立法院賴瑞隆委員等多位貴賓到場，為各隊加油打氣，並共同啟動2023第二屆TSL國際標準賽賽程。

2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽，28日在高雄愛河灣舉辦開賽儀式，包括高雄市羅達生副市長，立法院賴瑞隆委員等貴賓都到場支持賽事。（圖片來源：亞果遊艇集團提供）

這次的2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽，總獎金高達新台幣175萬元，10月28日至29日一連二天，將在高雄、台南兩地舉辦。28日一早九點從高雄愛河灣亞果遊艇碼頭出發，前往西部海岸海域舉辦帆船繞標賽。當晚在合作指定飯店-高雄福容飯店住宿後，29日一早進行高雄愛河灣到台南安平的西海岸長航賽。這項賽事，去年總共有13組企業隊報名參加，今年則是有18組企業隊共同參與這次的舤船運動盛事。

2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽，28日在高雄愛河灣舉辦開賽儀式，包括高雄市羅達生副市長，立法院賴瑞隆委員等貴賓以及多家企業共同支持賽事。（圖片來源：亞果遊艇集團提供）

28日的開賽儀式，包括高雄市羅達生副市長、關心海洋議題的立法院賴瑞隆委員、海洋局黃登福代理局長、高雄港務分公司陳中龍港務長、高雄港務分公司郭光輝處長、高雄港區土地開發公司沈妙姿董事長等多位貴賓共同出席支持這次的賽事。

高雄市羅達生副市長感謝亞果催生帆船賽，對高雄的投資不遺餘力，參與各種水域活動也非常支持。（圖片來源：亞果遊艇集團提供）

這次的比賽也與一向熱心運動賽事的台鋼集團共同合作，台鋼集團是國內第一個涵蓋四大產業與十二大領域的綜合型集團，橫跨的產業有「鋼鐵」、「網通」、「化學綠能」與「健康運動」四大領域，同時台鋼集團在運動推行上不餘遺力，實際付諸行動，在運動方面是國內第一個擁有「台鋼足球」、「台鋼獵鷹」與「台鋼雄鷹」三支球隊，集足球、籃球與棒球於一身的集團，在在顯示出台鋼集團對於運動產業的看重與投入。

立委賴瑞隆表示，在立法院和中央會配合地方政府，期待明年有機會來完成環台賽的目標。（圖片來源：亞果遊艇集團提供）

這次賽事升級除了總獎金之外，更同時有MOMO TV及國立體育大學投入，創下台灣帆船賽事第一次電視精彩紀錄的播出，也透過國立體大線上直播專業選手及教練說明賽事，首次產學合作，讓帆船運動更往下扎根，開展出無限的未來。

亞果集團董事長侯佑霖期待今年賽程有更亮眼的成績，展望明年度有更多國際品牌支持參與，提升台灣帆船運動的國際化。（圖片來源：亞果遊艇集團提供）

高雄市羅達生副市長在致詞時表示，感謝侯董事長從去年開始催生帆船賽，現在是第二屆，一路上亞果對高雄的投資不遺餘力，對參與各種水域活動也非常支持，高雄作為整個台灣的海洋首都，非常重視各項水域活動的發展。並在海委會支持下，每年愛河灣的水樂園都會舉行海洋派對、高雄國際帆船賽等系列活動。也期待以高雄為核心據點，結合南部各縣市並串聯起來，成為海洋觀光的廊帶，透過地方水域運動的推動，各項賽事發展和相關建設，攜手建設高雄成為國際示範的海洋首都。

今年有來自香港、義大利、聖克里斯多福及尼維斯、日本、瑞典、英國的國際選手參與。（圖片來源：亞果遊艇集團提供）

賴瑞隆委員表示，海洋產業的推動相當不容易，之前擔任高雄市海洋局長，當時也是全台灣唯一的海洋局，第一屆辦遊艇展也是在高雄，那時的目標除了讓台灣成為遊艇製造王國，也能夠有更多的遊艇相關事業在台灣蓬勃發展，當年就希望有一天從高雄出發，辦繞標賽或環台賽的想法，感謝亞果的努力，讓這樣的想法逐步落實，今年繞標賽是第二屆，他在和立法院和中央會配合地方政府，期待明年有機會來完成環台賽的目標。

台灣帆船聯盟發起人，亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，2022年亞果遊艇集團發起成立TSL台灣帆船聯盟，目的是積極推動台灣海洋文化與帆船產業發展，希望透過舉辦海洋活動與賽事，以及高額獎金的激勵，讓更多國人有機會透過參與帆船運動，一年一度的國際帆船賽，就是年度最重要活動。

侯佑霖表示，目前主要規劃城市跟城市之間的長航賽，這兩屆是以高雄跟台南兩個城市為主，未來從南部出發，台中，桃園，台北，基隆，花蓮，台東，再回到南部，環島一週，也可以每年從不同的城市出發，來進行環島的比賽。未來希望更多國家的職業帆船隊伍共同加入，讓環台帆船賽，可以成為國際重要的賽事之一。今年有來自香港、義大利、聖克里斯多福及尼維斯、日本、瑞典、英國的國際選手參與，期待今年賽程有更亮眼的成績，展望明年度有更多國際品牌支持參與，提升台灣帆船運動的國際化。

2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽也感謝台鋼集團看好國內運動產業發展，在運動推行上不餘遺力，實際付諸行動，更成為這次賽事冠名贊助廠商、另外包括娘家保健生技、防曬機能品牌服飾-UV100、保創科技、創甡生技、高雄福容飯店、中國信託等各界企業的熱情支持，以及H/H、保創科技、百威、可樂娜、樂活海洋學院、博仁堂、迷克夏、戰飲的共同參與。一起推動這項優質的海上運動競賽。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！