民眾黨總統參選人柯文哲28日直搗民進黨總統參選人賴清德本命區，參訪七股光電、漁電共生案場，並在臉書發文「為了意識形態，為了明知拚達不到的績效，到底要犧牲多少農地跟生態環境？」國民黨總統參選人侯友宜今也到台南，但兩人未同場碰面，被問到藍白合政黨協商進度，柯文哲笑回「還沒看到報告」。

柯文哲今天在台南接連走訪七股漁電共生案場、七股大潮溝、參訪黑面琵鷺並與農漁民座談，全程未受訪，隨後透過臉書發聲，「我們理解政府想拚非核家園的決心，但非要毀掉魚米之鄉不可嗎？更納悶的是，一大群養殖蚵棚的漁民，養了三代五十年，都無法取得水面使用權，但光電業者一申請，使用權立刻到手，要漁民不相信官商勾結都很難。」

面對有媒體追問藍白合進度，柯文哲始終三緘其口，傳出可望下周最快30日進行，但藍營尚未答覆，外界解讀整合第二階段才剛開始就「卡住」，被問到「是卡在國民黨那邊嗎？」柯文哲只笑回「還沒看到他們的報告」，被追問政黨協商是跟誰談？是跟朱立倫談還是侯友宜？柯只回「this is a good question！」隨後就以要上廁所為由尿遁。

柯文哲今天上午走訪七股漁電共生案場，關切台南光電發展，「錯誤的政策比貪汙更嚴重」，農漁民以這句話來形容現在的政府，他認為，最嚴重的不是犯錯，而是明明知道政策是錯的，還硬要去做，做不到的能源政策不要再自欺欺人，不要為了緊抱反核神主牌，放任光電「亂蓋」。柯下午轉往關廟嗊哩生態農村與青農座談，聽取農民心聲，全程也未受訪。