48歲韓國影帝李善均曾主演《寄生上流》、《我的大叔》等夯作，上周五（20日）卻捲入吸毒疑雲，愛家好男人形象盡毀，神隱8天後，28日終於在警方的傳喚下出面接受調查，他一身黑色西裝現身，面容憔悴，數度鞠躬向大眾謝罪，也哽咽地向家人說「對不起」。

據韓媒報導，警方上月收到首爾江南某家聲色場所有人在吸毒的線報後，便羈押了涉嫌重大的29歲酒店女室長，在她的通聯和銀行帳戶交易紀錄中，發現女方今年共打了10多通勒索電話，在李善均身上得手3.5億韓元（約900萬元台幣），也掌握到李善均在女方家中吸毒的線索，在23日以違反毒品管制條例將他立案調查，27日遭限制出境。

[현장영상] '마약 투약 혐의' 이선균, 경찰 출석 "불미스런 일에 연루되어 진심으로 사과" / 연합뉴스TV (YonhapnewsTV)

李善均今露面時，先是90度鞠躬並大嘆一口氣，接著開口表示「首先因牽扯進這樣不光彩的事情，讓很多人失望，對此深表歉意，還有直到現在都願意支持我、相信我的人，再次鞠躬向你們道歉，就如同之前經紀公司聲明中所說的，將誠實地接受調查的立場沒有改變。」

他也不忘提及星妻田慧振和2個兒子，哽咽地說：「對於這段時間承受著巨大痛苦的家人們，我感到非常抱歉。」對於現場媒體詢問是否承認染毒和遭勒索3.5億韓元等，他一律回答「我會誠實地接受調查」，整個審訊過程只花費1個多小時，他步出警局時表示已經交出手機，並表示「再度真心地向所有人道歉」。