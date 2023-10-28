秋天是虎頭蜂活躍期，山區蜂螫事故頻傳！桃園市共14人的登山隊伍28日至南投縣鹿谷鄉鳳凰谷鳥園附近的鳳凰眼登山步道健行，途中遭疑似虎頭蜂攻擊，南投縣消防局11時50分獲報，將遭螫傷的6人送往竹山秀傳醫院救治，所幸6人均無大礙。
南投縣鹿谷鄉鳳凰村因八通關古道開闢而開發，以栽種的凍頂烏龍茶而聲名遠播，村內的鳳凰山、鳳凰茶園、天然巨石「鳳凰眼」、鳳凰谷鳥園，以及八通關古道上被列為國家一級古蹟的「萬年亨衢碑」等，吸引大批遊客造訪登山健行品茗，28日中午驚傳有登山客疑似遭虎頭蜂攻擊。
南投縣消防局指出，11時50分獲報，指來自桃園市共14人的登山隊伍至鳳凰谷鳥園附近的鳳凰眼登山步道健行，途中他們疑似遭虎頭蜂攻擊，造成6人遭虎頭蜂蟄傷，獲報立即派遣鹿谷、竹山、水里、集集及名間消防分隊共5輛救護車馳援。
南投縣消防局表示，救護車先後載運4名傷患至竹山秀傳醫院治療，其餘2名傷患則堅持自行至竹山秀傳醫院就醫，傷者除患部疼痛外，生命徵象穩定，就醫治療後均無大礙。
竹山秀傳醫院提醒，民眾上山前，務必查詢要走的登山路線是否有虎頭蜂出沒等通報案件，提前做好防範；建議穿著淺色、布料光滑的長袖長褲、帽子；遇到虎頭蜂在附近飛，最好不要用手揮打，會讓虎頭蜂以為被侵擾而加速攻擊。若不幸被虎頭蜂攻擊，請用衣物包住頭部，趕快遠離蜂群並就醫。
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