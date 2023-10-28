嘉義縣朴子市配天宮內有一棵被稱作靈樹的四季蘭，近日卻枯死壽終。（取自「配天宮粉專」／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子配天宮內有一棵被稱作靈樹的四季蘭，老樹枯死後，2018年廟方在前省諮議員黃文峯捐贈下，重新種植一棵四季蘭，沒想到小犬颱風過後，廟方發現四季蘭加速枯死，懷疑是小犬捲來鹽塵，空氣、水氣鹽分過重，四季蘭才會壽終，目前正在尋找有緣人捐贈新的四季蘭，以延續靈樹傳奇。

配天宮最早的四季蘭是廟方百年前，首次組團前往大陸湄洲謁祖進香時攜回種植，據傳如身體有病痛或不適，只要把痛處往樹幹上摩擦或環抱樹身，就能獲得改善，一傳一十傳百，四季蘭從此被喻為「靈樹」，是配天宮一大傳說，但2017老樹病入膏肓，雖廟方請來嘉義大學森林系教授詹明勳團隊替四季蘭注射點滴、進行療程，但老四季蘭仍宣告不治。

2018年5月，廟方種下黃文峯捐贈的四季蘭做為新的靈樹，為維護新靈樹生長，還設欄杆避免信眾觸摸，沒想到27日配天宮就在官粉絲專頁向四季蘭道別。

配天宮總幹事丁廣穎表示，新四季蘭一直有水土不服問題，已多次請嘉大醫療團隊幫忙治療，狀況時好時壞，沒想到小犬颱風一過，廟方就發現四季蘭乾枯速度加劇，加上很多民眾家裡種植的植物短時間也大量枯死，懷疑是小犬捲鹽塵所害。

廟方表示，四季蘭樹，是許多信眾慕名而來的靈樹，對於朴子當地的居民而言，更是當地重要的信仰支柱，近日四季蘭樹壽終，經董事長蔡承宗擲筊請示媽祖，連續擲到3個聖筊，媽祖指示要重新再種植新的四季蘭樹，望能延續靈樹的信仰價值。

蔡承宗表示，十方善信大德若有意捐贈四季蘭樹，本宮都樂見其成，但樹齡需要足夠，且願意提供給配天宮做新靈樹。丁廣穎說，新的四季蘭高度起碼要6、7米高，才不會破壞廟內剪粘、交趾陶等裝飾。