受疫情影響「金湖音樂節」已停辦兩年，今日下午在昇恆昌金湖廣場回歸登場，帶來長達120分鐘的國樂饗宴。（于家麒攝）

金寧鄉樂齡古箏進階班優美的古箏演出，搭配成員現場演唱的悠揚歌聲，與大家分享箏樂之美。（于家麒攝）

成軍短短5年即於今年全國學生音樂比賽拿下特優殊榮的金湖國中國樂團，一口氣帶來11首精彩曲目。（于家麒攝）

「金湖音樂節」一首首膾炙人口的美妙樂章令現場觀眾聽得如癡如醉，悠然度過一個午後優雅的假日時光。（于家麒攝）

昇恆昌也特別頒發感謝狀給每個演出團體，感謝其為民眾帶來一連串精采的國樂曲目演出。（于家麒攝）

受新冠肺炎疫情影響，金門已停辦兩年的「金湖音樂節」今(28)日下午在昇恆昌金湖廣場熱烈回歸登場，由金寧鄉樂齡古箏進階班以及全國學生音樂比賽常勝軍金湖與金城國中國樂團，帶來長達120分鐘的國樂饗宴，一首接一首膾炙人口的美妙樂章令現場觀眾聽得如癡如醉，悠然度過一個午後優雅的美好假日時光。

昇恆昌公司指出，延續上週「2023年金門坑道音樂節」的熱度，該公司特別在本末週接棒舉辦睽違兩年並廣受好評的「金湖音樂節」，攜手在地團體、學校，持續為民眾帶來2小時優美的國樂饗宴。

首先登場的是由成軍僅4年、現有11名成員的金寧鄉樂齡古箏進階班，一連演奏《雨夜花》、《甜蜜蜜》、《甜蜜蜜》、《鳳陽花鼓》與《女兒情》等五首膾炙人口的懷舊曲目，搭配成員現場演唱的優美歌聲，連在商場裡逛街的外國旅客都被吸引過來，駐足欣賞古典國樂之美。

緊接著由成軍短短5年即於今年全國學生音樂比賽拿下特優殊榮的金湖國中國樂團，一口氣帶來11首曲目，學子們發揮音樂才華改編超夯的國語金曲《愛你》、《孤勇者》等歌曲，透過傳統樂器的樂團合奏，帶給現場觀眾耳目一新的演出。

壓軸演出的是多次在全國學生音樂比賽獲得特優、優等的常勝軍-金城國中國樂團，一連演奏東方代表、台語金曲歌后黃妃的主打歌《追追追》、日本動漫主題曲《魔女宅急便》、西方經典的《D大調卡農》，以及《第一二胡狂想曲》等曲目，融合東、西方風格迥異的曲目，透過學生們的樂聲淋漓盡致的展現給觀眾欣賞。

昇恆昌表示，「金湖音樂節」不僅提供給地區樂齡族、音樂學子有更多舞台表演的機會，也勉勵樂齡族、孩童多元學習，並培養興趣及專長；此次演出團體帶來的曲目豐富多元，相信透過他們的精彩演出，能將傳統音樂文化分享給更多人，一起感受國樂魅力。