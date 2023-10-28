國民黨桃園市第2選區（楊梅、新屋、觀音、大園）立委參選人涂權吉，今天下午成立觀音區競選總部，國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政等人出席站台，朱立倫說，朋友是老的好，但立委要選新生代的涂權吉，另總統大選侯友宜需要尤其新北、桃園鄉親支持，拜託大家總統支持侯友宜，立委支持涂權吉。

活動除了朱立倫外，還有桃園前縣長吳志揚也現身力挺，朱立倫說，來到觀音草漯地區，看到桃園大發展，要感謝歷屆縣市長大家一起打拚，過去當縣長時代，包含最優秀的副縣長廖正井與黃敏恭，大家都可以感受他們對桃園的貢獻，朋友是老的好，但是立法委員要選一位能代表地方聲音的新世代涂權吉，過去他曾任立委辦公室主任，跑地方服務非常認真，當選市議員後表現受到大家肯定，對地方非常了解，這次要擴大服務，要繼續為楊梅、觀音、大園及新屋打拚。

朱立倫說，桃園沿海這一選區是桃園最重要的地區，是航空城的所在地，也是桃園發展最大的地方，所有高科技與工業所在，所以更需要一位可以認真打拚，實實在在、腳踏實地的好立委，涂權吉是新生代的代表，國民黨這次提名他，一定會受到大家的肯定與支持。

朱立倫也說，最重要的總統大選拜託所有桃園沿海鄉親大家一起支持侯友宜，在這過程中，侯友宜需要大桃園地區、新北市民眾做他的後盾，因為這兩個地方是侯友宜服務最久、最了解，也得到民眾肯定的地方，拜託大家總統支持侯友宜，立委支持涂權吉，他也笑稱，希望在大家支持下，趕快把涂權吉從桃園是嫁出去，把他嫁到立法院。

桃園市長張善政也說，他和侯友宜認識40多年，他是一個鐵漢，這次一定要讓他進總統府，如果要讓兩岸和平，總統票投侯友宜。