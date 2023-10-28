挪亞方舟

《挪亞方舟》是著名的聖經故事，但如今考古學家認為，他們正向證實它的確存在邁進了一步。

據《每日郵報》（Daily Mail）27日報導，一支在土耳其挖掘地質結構的團隊收集到古老的岩石和土壤樣本，而他們認為，其中有挪亞方舟的殘骸。根據《聖經》記載，大洪水發生在5000年前，相關地點的存在也大約在同一個時期。

這項考古專案從2021年開始，至今仍在進行，初步分析判定，樣本中含有黏土、海洋物質和海產。研究人員說，分析結果意味著，西元前 5500—3000 年間，這個船形丘上就有人類活動。

《聖經》中說，在大洪水持續了150天，淹沒地球和所有未安置在方舟內的生物後，最後大水退去後，挪亞方舟就停在土耳其的亞拉臘山（mountains of Ararat）。

由伊斯坦堡科技大學（İTÜ）、聖安德魯大學（St Andrew University）和易卜拉欣切琴大學（Ağrı İbrahim Çeçen University，AİÇÜ）領導的專家團隊已在現場工作了將近１年，採集了他們認為能證實這聖經故事的關鍵樣本。

他們的第一部分工作從2022年12月展開，當時他們收集了 30 個岩石和土壤碎片樣本，以供伊斯坦堡科技大學實驗室分析。而易卜拉欣切琴大學教授卡亞（Faruk Kaya）說：「根據研究初步結果顯示，當地從西元前5500—3000年的銅石並用時代以來，就有人類活動。」而眾所周知，挪亞的大洪水就發生在5000年前。

然而，澳洲雪梨大學（University of Sydney）「年輕地球創造論」（Young Earth creationism）學家斯奈林先前指出，由於亞拉臘山是在洪水退去之後才形成，因此不可能是挪亞方舟的所在地。