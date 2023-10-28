人與人相處最重要的條件就是忠誠與信任，大陸運勢專欄「星座巫師」分享，巨蟹座、獅子座、處女座和天蠍座的人平時很珍惜和朋友、愛人之間的相處，但如果對方先做出了背叛或傷害的行為，他們就會立刻和對方翻臉、不再原諒，彼此之間的關係很難再回到從前。

▎巨蟹座

巨蟹座溫和善良，不喜歡與人發生衝突，在一般情況下都會選擇和平解決問題，然而對方如果做出太過分的事情，比如背叛、欺騙或傷害身邊親近的人，就會瞬間變得冷酷無情，且翻臉就代表失去了所有希望與期待，不會再給對方任何機會，也不想再有任何交集。

▎獅子座

獅子座個性大方慷慨，願意為了認定的人付出，不過內心始終堅持著自己的原則和底線，不允許有人傷害名譽或背叛信任，否則就會立刻變得冷漠，認為對方不尊重自己，不值得給予關心，因此毫不留情地斷絕聯繫，不再把對方當成朋友或愛人。

▎處女座

處女座理性認真，且很有原則，願意為認定的人全心全意付出，在相處過程中通常不會輕易發脾氣，如果被惹怒了，只會不斷翻舊帳，不喜歡真的和別人鬧翻，因為一旦翻臉了，就很難再和好、回到過去，尤其是感情方面，翻臉後就不會再給對方多餘的眼神。

▎天蠍座

天蠍座心思細膩，需要安全感和信任感，因此十分在乎別人對自己的好，也會用同等的方式回報對方，而且十分珍惜兩人之間的關係，但如果有人先做出背叛或傷害的行為，天蠍座就會毫不猶豫斷絕關係，認為不值得再為這種人付出，也不會念及舊情而心軟。