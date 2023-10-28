統一獅拿到上半季冠軍，在季後挑戰賽先握有1勝優勢，系列賽首戰將近況最好的球員都擺上場，「外野三鬼」陳傑憲、林安可、蘇智傑都先發，加上本季表現亮眼的邱智呈，再搭配老將陳鏞基，總教練林岳平也不諱言，「今天就是關鍵」。

獅隊系列賽首戰由「小黑」邱智呈擔任開路先鋒守右外野，2棒陳傑憲（中外野）、3棒蘇智傑（左外野）、4棒陳鏞基（一壘）、5棒林安可（指定打擊）、6棒陳重廷（二壘）、7棒潘傑楷（三壘）、8棒林岱安（捕手）、9棒林靖凱（游擊），另外2老胡金龍、林益全則在板凳待命。

「餅總」表示，首戰就是以近況最好的組合去安排，今年表現亮眼的邱智呈生涯首次季後賽就擠進先發打線，「如果小黑可以先上壘的話，就能讓傑憲擴大進攻，變成破壞者。」

今年是獅隊隊史第8次打季後挑戰賽，在取得上半季冠軍的情況下先握有1勝優勢，只要再贏1場就能「聽牌」，被問到這次系列賽的關鍵，林岳平直言：「今天吧！大家都會把最好的排出來。」

餅總提到，樂天桃猿首戰推出威能帝就是看上他本季唯一1次例行賽對獅隊繳出9局失1分完投勝，「上次他對我們的左打變速球投得很漂亮，但隔一場對兄弟就沒那麼好，但現在他已經休息一段時間，現在狀態應該不錯。」

而這次季後挑戰賽是今年改披獅袍的林益全生涯第4次季後賽經驗，雖然首戰並未被排進先發，但他也分享自己「少數」的經驗談，他認為，打季後賽緊張一定都會，但怎麼把緊張化為動力是課題，越平常心才越能夠發揮，就像打國際賽一樣。

統一獅林益全。（毛琬婷攝）

邱智呈認為，生涯首次打季後賽緊張是一定會的，但只能告訴自己盡量平常心面對，也有跟學長潘傑楷請教，「他說季後賽就是跟著感覺走，不用刻意去調整太多，設定好的位置就積極去做攻擊。」

近年獅隊的外野幾乎都被「三鬼」卡住，邱智呈把握住上場機會表現，成長讓教練團有目共睹，餅總更誇讚，邱智呈有些數據甚至比陳傑憲、林安可、蘇智傑更好，「其實最重要的是心態，高中生進職棒後要有接受失敗的能力，從失敗中趕快做出突破。」