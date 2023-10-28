內政部26日召開都市計畫專案小組審議中科二期擴建案，內政部長林右昌28日強調，日前都市計畫專案小組初審通過中科二期，提出6項具體建議給台中市政府希望盡速修正再提報，土徵審議小組也預排11月2號進行審議，希望明年能將中科二期土地交付給廠商，加速台中的建設跟發展。

林右昌28日下午赴台中北屯，陪同民爭取連任的莊競程跑行程，先後到三官宮與紫微宮參拜祈福。林右昌街受媒體聯訪時主動提及中科二期擴建案，並強調，中央非常重視台中的建設，是重點投資和建設的城市。日前內政部的都市計畫專案小組審議通過中科二期，初審通過，會中大家有很高的共識，提出了6項具體的建議給台中市政府，希望台中市政府能盡快修正相關的計畫書圖再提報內政部。

林右昌說，他們用非常快速的速度進行審議，相關計畫書9月底送到，短短1個月就召開專案小組會議，快速取得共識。接下來希望相關土徵的計畫書也能送到土徵審議小組加速進行，目前預排11月2日審議，希望土徵、都市計畫審議過，明年中科二期土地就能交付廠商，加速台中建設和發展。