據中國外交部官網今天發布的消息，美國當地時間10月26日至27日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在華府與美國國務卿布林肯舉行兩輪會談。雙方同意，共同努力實現兩國元首舊金山會晤。

年度亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會預計11月在美國舊金山揭幕，王毅這次訪美，被認為替中國國家主出席習近平出席鋪路。

據發布，王毅與布林肯（Anthony Blinken）兩天談了兩輪；至於美國總統拜登（Joe Biden）與習近平能否在舊金山會面，中國外交部說：「雙方同意，為實現兩國元首舊金山會晤而共同努力。」

據發布，王毅向布林肯提出穩定中美關係的「五個必須」：必須遵守兩國元首共識；必須穩定中美雙邊關係；必須保持溝通通路暢通；必須管控分歧矛盾摩擦；必須推進互利合作。

布林肯則說，近來美中保持交往與互動，進行坦率、建設性溝通，取得積極成效，美方希望兩國關係穩定、永續，願同中方加強溝通，防止誤判，探討在需要合作的領域展開合作，籌備好美中下階段高層交往。

針對當前戰火仍熾的以巴衝突，王毅表示，當務之急是防止更大範圍的人道災難，根本出路是落實「兩國方案」，中方願就此與各方共同努力，使「兩國方案」形成更廣泛國際共識。

布林肯則說，中東地區維續和平穩定符合各方利益，美方同樣認為應回歸並落實「兩國方案」。

據發布，兩人另就烏克蘭局勢、朝鮮半島核問題等交換意見；雙方並將於近日磋商中美海洋事務、中美軍控和防擴散、中美外交政策等，並同意增加客運直航航班。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1121028