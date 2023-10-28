以哈衝突進入第22天，以色列地面部隊連續兩晚進入加薩進行打擊，伴隨戰機展開「史無前例」的大規模空襲，可說是經歷開戰以來最慘烈的一晚。以軍宣稱，成功殲滅了巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）空中部隊指揮官魯克巴，目前當地通訊已幾乎完全中斷。
《以色列時報》報導，以色列國防軍（IDF）、以色列國家安全局（Shin Bet）表示，哈瑪斯空中部隊指揮官魯克巴（Issam Abu Rukbeh）已在昨晚的空襲中喪生。
魯克巴負責管理哈瑪斯的無人機、無人飛行器、滑翔傘、空中偵測和防空系統，在10月7日的突襲中發揮了關鍵作用。
以軍也證實，與哈瑪斯武裝份子已經發生多次衝突，成功擊斃數人；同時戰機也摧毀了150個地下據點，過程中沒有造成任何以色列士兵傷亡。
IDF指出，這次襲擊還不是全面進攻，只是「擴大的地面行動」。隨著行動持續，以軍步兵、作戰工兵、坦克仍留在加薩地區內。
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