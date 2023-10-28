IDF says it eliminated the head of Hamas's aerial array, Issam Abu Rukbeh, in an overnight airstrike in the Gaza Strip. According to the IDF, Abu Rukbeh was responsible for Hamas's UAVs, drones, paragliders, and air defenses. pic.twitter.com/hfAizPoasx — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 28, 2023

以哈衝突進入第22天，以色列地面部隊連續兩晚進入加薩進行打擊，伴隨戰機展開「史無前例」的大規模空襲，可說是經歷開戰以來最慘烈的一晚。以軍宣稱，成功殲滅了巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）空中部隊指揮官魯克巴，目前當地通訊已幾乎完全中斷。

《以色列時報》報導，以色列國防軍（IDF）、以色列國家安全局（Shin Bet）表示，哈瑪斯空中部隊指揮官魯克巴（Issam Abu Rukbeh）已在昨晚的空襲中喪生。

魯克巴負責管理哈瑪斯的無人機、無人飛行器、滑翔傘、空中偵測和防空系統，在10月7日的突襲中發揮了關鍵作用。

מטוסי קרב תקפו הלילה כ-150 מטרות תת-קרקעיות בצפון רצועת עזה. במהלך התקיפה חוסלו מחבלים של ארגון הטרור חמאס והושמדו מנהרות לחימה, מרחבי לחימה תת-קרקעיים ותשתיות טרור תת-קרקעיות נוספות>> pic.twitter.com/cEJ5zqOA0l — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 28, 2023

以軍也證實，與哈瑪斯武裝份子已經發生多次衝突，成功擊斃數人；同時戰機也摧毀了150個地下據點，過程中沒有造成任何以色列士兵傷亡。

IDF指出，這次襲擊還不是全面進攻，只是「擴大的地面行動」。隨著行動持續，以軍步兵、作戰工兵、坦克仍留在加薩地區內。