新竹縣科普博覽會於28日、29日在新竹縣立體育館展開，互動體驗區設有55個科普攤位，帶領民眾一次瞭解趣味科普知識。（邱立雅攝）

新竹縣政府今年首度舉辦科普電競月系列活動，壓軸亮點主場活動「新竹縣科普博覽會」於28日、29日在新竹縣立體育館展開，開幕式活動以「趣Play，我的科普Fun城市」為主題，結合「科普互動體驗」、「先進科技／電競互動體驗」、「文創美食市集」，合計近百個展攤進行闖關串連，還提供日本來回機票作為闖關抽獎禮。

開幕式先由科技感十足的冷光舞開場，舞動青春科技能量，為大家帶來技驚四座的精彩演出，活動以機器人儀式道具，結合科普影像動畫，開啟本次新竹縣科普博覽會序幕，象徵與科技無限接軌。教育局長楊郡慈攜手宅男女神解婕翎與民眾互動，一起進行趣味跳跳Tempo遊戲，挑戰科普知識王的頭銜，挑戰成功的民眾還獲得了精美禮品，增添開幕式樂趣。

副縣長陳見賢表示，去年舉辦了電競嘉年華暨科學市集，今年擴大辦理，舉辦科普電競月系列活動，包含科學教育巡迴活動、新竹縣全國電競大賽及新竹縣科普博覽會，讓10月精彩連連，打造新竹科普Fun城市。

本次科普博覽會結合新竹縣全國電競大賽決賽辦理，並網羅了科教館、新竹縣內高國中小及電競、先進科技品牌廠商，共同推出近百個闖關互動體驗，創造寓教於樂的科普日常，豐富了科普電競月系列活動。

科普博覽會上「科普互動體驗區」設有55個科普攤位，帶領民眾一次瞭解趣味科普知識，透過親身體驗瞭解生活中的摩擦力、慣性、電流、作用力與反作用力等無所不在的科學力量，一起趣PLAY玩科學。