2024大選，國民黨、民眾黨藍白合再陷僵局，國民黨總統參選人侯友宜早先喊話，盼柯陣營拿出誠意來談；民眾黨總統參選人柯文哲則回擊，最晚期限就是11月20日。媒體人張禹宣指出，侯友宜是回到最熟悉「偵訊」戰場，柯文哲已經被藍營看破手腳，「去除掉藍白合的新聞，柯文哲從10月至今還剩下什麼？」柯的一切動作都是為個人參選做準備，但也知藍白合不會贏，所以是為衝高政黨席次。柯文哲會等到11月19日才做決定，柯要的不是實質進展，而是叫高自己獨立參選籌碼，國民黨根本沒必要持續跟柯文哲起哄，戰才是促成合的最快辦法。

對於藍白合，張禹宣今(28日)在臉書發文指出，眾所皆知侯辦執行長金溥聰的強硬、朱立倫的柔懷，立場迥異讓柯文哲有挑撥機會，但侯友宜是回到他最熟悉「偵訊」戰場，金、朱如同壞警察好警察，看似影響著侯友宜，卻也是侯可以使用的兩張牌，過去是為卸下犯人心防，現在是要逼出柯文哲的真心實意。

張禹宣認為，柯文哲從綠營禮讓、跨足兩岸到合作藍營，靠一張嘴空手套白狼，但在拉扯磨耗的過程中，國民黨已經看破手腳，連朱立倫都清楚柯文哲的真心實意便是「自己選到底」，拉扯國民黨無非是為了在11/20前，掠奪最大的利益與支持度。

張禹宣也點出柯文哲的問題，「去除掉藍白合的新聞，柯文哲從10月至今還剩下什麼？」藍白合、副手、韓國瑜都是柯為了「個人參選」的目標做準備，「一切的基礎都是柯文哲始終認為藍白合不會贏。只是為了衝高政黨席次，所做的孤注一擲。」

對於國民黨的下一步動作，張禹宣認為，定錨已經很清楚，即便藍白要破也得逼出柯文哲的真心實意，若柯文哲回心轉意，也打開合的大門。柯文哲說11月20日是政黨協商的最後底線，在等的就一件事，最後一刻再來判斷藍白合當下能否勝過賴清德的可能。但從頭到尾，就不存在朱立倫出賣侯友宜的選項，或者是侯友宜當副的可能。因為這個權力不在朱立倫手上而是在全代會，要侯友宜當副的，等於是要召開臨全會上演換柱2.0，把侯友宜從總統候選人之位給拉下，而屆時要用什麼名目來柯文哲登場？

張禹宣總結，國民黨根本沒必要持續跟柯文哲起鬨，因為不管如何糾纏都不會改變一個結果，就是柯文哲等到11月19日才會做決定。如今所謂的藍白談，柯文哲要的不是實質進展，而是叫高自己獨立參選籌碼的操作。對話也是1119，不對話也是1119。「戰，才是促成合的最快辦法。」